OpenAI сделала поиск в ChatGPT доступным для всех

Впрочем, без VPN россияне все равно не получат доступа к нему.

Компания OpenAI представила новую функцию в своем популярном чат-боте ChatGPT – встроенную систему поиска информации в интернете. Теперь пользователи могут искать данные через платформу без необходимости регистрации и авторизации. Ранее эта функция была доступна лишь подписчикам платного тарифа с октября 2023 года, однако в декабре она стала открытой для всех желающих.

Этот шаг выводит ChatGPT на новый уровень конкуренции с ведущими поисковиками, такими как Google, Bing и "Яндекс". Внедрение ИИ-технологий в поисковые механизмы становится трендом среди крупнейших игроков рынка, и интеграция поиска в ChatGPT подчеркивает стремление компании занять лидирующие позиции в этой области.

Кроме того, обновление включает улучшенные результаты поиска, где добавлены краткие описания найденных данных, карты и изображения, что делает процесс взаимодействия с платформой еще удобнее и нагляднее.

В то же время отметим, что в России сервисы OpenAI недоступны без VPN. Так и в случае с поисковым сервисом посетители из РФ могут увидеть лишь заглушку об ограниченном действии страницы.

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