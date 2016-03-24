Двоих членов экипажа поймали на краже дизельного топлива в Кронштадте

Продать топливо они не успели.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в хищении дизельного топлива с лоцманского катера в Кронштадте. Ими оказались двое членов экипажа судна. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

По версии полиции, 41-летний петербуржец и 44-летний житель Ленобласти воспользовались тем, что за ними никто не наблюдает, и вечером слили горючее в пластиковую емкость, которая установлена в кузове микроавтобуса. В момент совершения преступления их задержали. Злоумышленники успели слить 1,5 тонны топлива на общую сумму 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Фото: УТ МВД по СЗФО