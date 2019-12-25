Петербурженка воровала косметику в магазине и продавала прохожим

Петербурженка похищала косметику, а после продавала товары случайным прохожим. Теперь её ожидает суд, рассказала прокуратура Калининского района.
По версии следствия, 45-летняя обвиняемая 12 апреля 2024 года зашла в магазин, расположенный в доме по Гражданскому проспекту, где сложила приглянувшуюся продукцию в пакет. Среди похищенного оказалась косметика. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.
Оказалось, что это не единственная кража, совершенная женщиной. Ровно через месяц обвиняемая вернулась в этот же магазина и похитила косметики еще на 3,5 тысячи рублей. Все украденное женщина продавала случайным прохожим.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
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Фото: unsplash
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