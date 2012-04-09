Нетрезвый мужчина разгромил книжный магазин на Просвещения

Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения посетитель магазина начал беспорядочно ломать полки с книгами, предварительно обнажившись до пояса.

Вечером в пятницу, 21 февраля, сотрудники отдела вневедомственной охраны Выборгского района Петербурга задержали пьяного 48-летнего мужчину, который повредил имущество сетевого книжного магазина в торговом центре на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения посетитель магазина начал беспорядочно ломать полки с книгами, предварительно обнажившись до пояса. Сотрудники магазина немедленно вызвали полицию, передав информацию патрулям.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и, надев наручники, задержали дебошира, который разбил книжный стеллаж, разрушил прилавок, повредил витрину и разбросал книги и канцелярию по полу. Задержанный был доставлен в 58-й отдел полиции, где продолжают устанавливать размер нанесённого ущерба.

Ранее мы сообщили о том, что два работника хлебозавода на Стачек пытались украсть канистры с маслом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти