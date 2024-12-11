6 февраля в Петербурге ожидается потепление

Температура воздуха днем – -1... -3 градуса.

В четверг в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет небольшой, ночью местами умеренный снег, – сообщают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров завтра в первой половине дня опустятся до -4... -6 градусов, а во второй – до -1... -3. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер ночью в ночное время суток южный, иго-восточный, в дневное – переменный слабый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем пойдет на повышение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-восточный 3-8 м/с, днём переменный слабый. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -14, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица.

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