Туман опустится на Петербург ночью и утром 27 марта

В предстоящий четверг в Северной столице ожидается переменная облачность. Существенных осадков в городе не предвидится, – данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Вместе с тем ночью и утром на Северную столицу опустится туман. Температура воздуха в первой половине дня составит -1...+1 градус, во второй – поднимется до +6...+8 градусов.
Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный слабый. Атмосферное давление будет повышаться.
Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем обойдётся без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -8 градусов, днем +5...+10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Фото: Piter.TV
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