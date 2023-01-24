Туман опустится на Петербург ночью и утром 27 марта

Ночью ожидается похолодание до -1 градуса.

В предстоящий четверг в Северной столице ожидается переменная облачность. Существенных осадков в городе не предвидится, – данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Вместе с тем ночью и утром на Северную столицу опустится туман. Температура воздуха в первой половине дня составит -1...+1 градус, во второй – поднимется до +6...+8 градусов.

Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем обойдётся без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -8 градусов, днем +5...+10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV