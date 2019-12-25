В Ленобласти 27 марта ожидается до +10 градусов

Ночью и утром местами возможен туман.

В Ленинградской области в четверг, 27 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем обойдётся без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -8 градусов, днем +5...+10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС