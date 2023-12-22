В Петербурге 25 февраля будет тепло и дождливо

Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 25 февраля, в атмосфере над Петербургом продолжит господствовать влажный и теплый воздух атлантического происхождения. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут небольшие дожди, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе +3…+5 градусов, в Ленобласти 0…+5 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 26 февраля, пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

Фото: Piter.TV