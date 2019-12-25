25 декабря в Петербурге ожидается дождь

Столбики термометров покажут +1... +3 градуса.

В предстоящую среду, 25 декабря, в Северной столице будет облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки в виде небольшого мокрого снега на местах ночью. Днем ожидается попеременный небольшой дождь, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в первой половине дня составит 0... -2 градуса, а во второй – незначительно повыситься до +1... +3. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный.

На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давние в течение суток будет постепенно повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдут небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днём – дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман.

Фото: Piter.TV