В Петербурге 24 января ожидается облачная погода

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега.

В предстоящую пятницу в Северной столице синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью на город не опустится существенных осадков, а вот днем стоит ожидать небольшой мокрый снег, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до 0... -2 градусов. Во второй – ожидается незначительное повышение температуры воздуха до +2 градусов.

Ночью ветер юго-восточный, южный. Днем также южный и юго-западный умеренный. Атмосферное давление в ночное время суток существенно не изменится, в дневное – пойдет на понижение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра на местах пройдет мокрый снег. "Картина" по температуре схожа с Петербургом. В некоторых районах ночью ожидается понижение до -4 градусов.

Фото: Piter.TV