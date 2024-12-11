В Петербурге 23 января ожидается потепление и мокрый снег

Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

В предстоящий четверг, 23 января, в Северной столице ожидается облачная погода. Ожидается повременное выпадение осадков в виде небольшого снега и мокрого снега. Прогнозом поделились в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью опустятся до 0... -2 градусов. Днем ожидается незначительное потепление до +2. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем слабый.

Ночью на дорогах города ожидается возникновение гололедицы. Атмосферное давление в течение суток существенных изменений претерпевать не будет.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается выпадение снега и повышение температуры воздуха до +3 градусов.

Фото: Piter.TV