В Петербурге 13 февраля будет идти снег

Температура воздуха – -2... -4 градуса.

В предстоящий четверг в Северной столице будет стоять облачная погода. В течение суток в городе прогнозируют осадки в виде небольшого снега на местах, – следует из сообщения ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Столбики термометров на протяжении всего дня будут колебаться на отметке от -2 до -4 градусов. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северный, северо-восточный умеренный.

На дорогах возможно образование гололедицы, а атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западный, северо-западный 3-8 м/с, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге