Дожди и +24 градуса ожидается в Петербурге 12 августа

Ночью обойдется без существенных осадков.

В четверг, 12 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Предстоящей ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер подует с северных направлений слабый. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 августа ожидаются кратковременные дожди.

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