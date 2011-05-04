6 декабря в Петербург вернется относительно теплая погода

После самой холодной ночи с начала месяца температура воздуха в Северной столице снова поднимется до -1 градуса.

Под конец рабочей недели в Санкт-Петербург вновь вернется относительно теплая погода, которая преследовала Северную столицу на протяжении всей осени. Столбики термометров днем будут снова показывать от -1 до -3 градусов, – следует из информации синоптиков ФГБУ "Севро-Западное УГМС".

Ночь обещает быть не такой холодной, как предыдущая: прогнозируется от -3 до -5 градусов. Ветер в течение суток ожидается юго-восточный, южный умеренный. А атмосферное давление будет понижаться.

Преимущественно облачная погода принесет с собой осадки в виде небольшого снега в некоторых районах города. На дорогах возможно образование гололедицы.

Тем временем в Ленинградской области завтра будет ощутимо прохладнее, чем в Петербурге. Синоптики прогнозируют до -7 градусов днем и до -9 в ночное время суток.

Фото: Piter.TV (создано при помощи "Шедеврума")