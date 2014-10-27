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Перед выходными в Ленобласти ожидаются грозы
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Перед выходными в Ленобласти ожидаются грозы

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Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 сентября ожидаются дожди, местами небольшие, днем кратковременные дожди. В начале ночи и во второй половине дня местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: гроза, дождь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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