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Погоду в Петербурге 10 декабря сформирует теплый атмосферный фронт
Сегодня, 9:00
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Погоду в Петербурге 10 декабря сформирует теплый атмосферный фронт

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Температура воздуха в городе -9…-11 градусов, по Ленобласти -8…-13 градусов.

В воскресенье, 10 декабря, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который сохранит погоду в регионе облачной. Временами будет идти снег, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе -9…-11 градусов, по Ленобласти -8…-13 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 11 декабря, временами пройдет снег, а столбики термометров покажут -4…-6 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода в декабре, теплый атмосферный фронт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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