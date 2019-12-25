Минимальная температура воздуха ночью 8 августа в Северной столице не опустилась ниже +23,7 градуса.

Волна жары в Петербурге закончилась рекордно тёплой ночью. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха ночью 8 августа в Северной столице не опустилась ниже +23,7 градуса, что на 0,1 градуса теплее, чем было в ночь с воскресенья на понедельник. Это стало новым абсолютным рекордом тёплых ночей в городе на Неве.

А днём 7 августа температура достигла своего максимума – воздух прогрелся до +32,8 градуса. На территории Ленинградской области самой жаркой точкой оказался Шлиссельбург, там было +33,5 градуса.

Во вторник же ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха 8 августа в Петербурге +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

Фото: Piter.tv