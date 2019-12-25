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В Ленобласти 8 августа ожидается до +26 градусов и местами дожди
Сегодня, 16:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 8 августа ожидается до +26 градусов и местами дожди

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На востоке Ленобласти местами до +30. 

В Ленинградской области во вторник, 8 августа, несмотря на облачную с прояснениями погоду, будет жарко. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на западе, а также утром и днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Утром и днём местами возможны ливни и грозы. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с, при грозе до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +21...+26 градусов, на востоке местами до +30. 

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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