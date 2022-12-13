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В Петербурге в субботу выпадет снег и подморозит до -4 градусов
Сегодня, 9:04
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В Петербурге в субботу выпадет снег и подморозит до -4 градусов

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Атмосферное давление вырастет до 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. 

Сегодня, 4 февраля, жители Петербурга не увидят солнце. Небо затянет облаками. В городе выпадет снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Город на Неве оказался на северо-западной периферии теряющего силы циклонического вихря. Столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Подует северный ветер. Его порывы будут достигать 4-9 м/с. Дороги покроются льдом.

Атмосферное давление вырастет до 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 4 февраля местами пройдёт снег.

Фото: Pexels

Теги: леус, природа, прогноз погоды, снег, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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