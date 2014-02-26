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Из-за погодных условий изменились маршруты нескольких автобусов в Петербурге
Сегодня, 9:04
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Из-за погодных условий изменились маршруты нескольких автобусов в Петербурге

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Также  с 24 декабря изменились названия у семи городских остановок.

В Петербурге из-за погоды два маршрута сегодня, 25 декабря, пойдут по новым путям. Речь идет об автобусах № 75 и № 84. Об этом сообщили в в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Трассы автобусных маршрутов №75 и 84 временно изменены в связи с метеоусловиями.

"Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"

Также  с 24 декабря изменились названия у семи городских остановок.  Маршруты №23, 25, 27, 30, 37, 77, 124, 199, 222 и 685А будут останавливаться еще в нескольких локациях.

Ранее на Piter.tv: новые пересадочные тарифы могут ввести в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: метеоусловия, погода в петербурге, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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