Из-за погодных условий изменились маршруты нескольких автобусов в Петербурге

В Петербурге из-за погоды два маршрута сегодня, 25 декабря, пойдут по новым путям. Речь идет об автобусах № 75 и № 84. Об этом сообщили в в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".
Трассы автобусных маршрутов №75 и 84 временно изменены в связи с метеоусловиями.
"Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"
Также с 24 декабря изменились названия у семи городских остановок. Маршруты №23, 25, 27, 30, 37, 77, 124, 199, 222 и 685А будут останавливаться еще в нескольких локациях.
Ранее на Piter.tv: новые пересадочные тарифы могут ввести в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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