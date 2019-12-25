Новые пересадочные тарифы могут ввести в Петербурге

Изменения будут вноситься исходя из запросов горожан.

В скором времени для петербуржцев могут разработать новые пересадочные тарифы в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Чиновник отметил, что ситуация с пересадочными тарифами интересует многих горожан. Изменения будут вноситься в соответствии с конкретными запросами, добавил он.

Мы сейчас смотрим, как работает тариф "60 минут" на данный момент. У нас также есть действующий тариф "90 минут", который позволяет помимо наземного транспорта они не всегда успевают уложиться в 60 минут, особенно жители пригородных районов. Мы обсуждаем разные варианты изменения этого тарифа. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Также увеличивают количество подвице-губернатор напомнил, что в Петербурге постоянно наращивают подвижной состав и увеличивают число выделенных полос. Кроме того, уже с 1 апреля пассажиров начали обслуживать 3 тыс. экологичных автобусов, произведенных в РФ и Белоруссии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь транспорт будет работать круглосуточно.

Фото: Piter.TV