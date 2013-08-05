Сегодня в Петербурге температура поднимется до 28 градусов

Погода будет облачной. Подует слабый ветерок.

В субботу, 5 июня, в Северной столице ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Метеорологические условия в регионе окажутся под влиянием западной периферии антициклона, из-за чего температура выйдет на максимальное значение с начала этого лета. Столбики термометров покажут 26-28 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 2-7 м/с. Атмосферное давление покажет отметку 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на выходных в Ленобласти будет жарко. МЧС предупреждает ленинградцев и гостей области о важности соблюдения в лесу правил пожарной безопасности.

В связи с хорошей погодой петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде. Горожанам напомнили, что что все пляжи Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

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