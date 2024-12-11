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В Петербурге 29 января температура будет близка к рекордно высоким отметкам
Сегодня, 9:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 29 января температура будет близка к рекордно высоким отметкам

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Пройдут дожди.

Северная столица в среду будет ощущать влиянием циклона, центр которого в середине дня окажется над Балтийским морем. В городе облачно, пройдут дожди, а температурный фон будет близким к рекордно высоким отметкам. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 29 января в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг временами пройдут дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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