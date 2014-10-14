В Петербурге 28 марта солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы

Осадки не ожидаются.

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует гребень азиатского антициклона. Вытянувшись с востока, он не позволит облакам достичь фазы выпадения осадков и солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 28 марта в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv