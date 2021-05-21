Антициклон прекратит дожди в Петербурге 27 мая

Днём ожидается до +20 градусов.

Во вторник барический гребень с запада потеснит дождевые облака на восток Ленинградской области, и в Петербурге 27 мая вероятность осадков будет невелика. При этом солнечные лучи, пробивающиеся сквозь разрывы в облаках, смогут лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду ожидается без существенных осадков, ночью +9…+11 градусов, днём +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv