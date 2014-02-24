В Ленобласти 27 мая ожидается дождливая погода

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

В Ленинградской области во вторник, 27 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 мая ожидаются дождь, местами гроза, ливень. Днем на востоке пройдёт дождь, местами небольшой, на западе также местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью южный, переходящий к юго-западному, западному 2-7 м/с, днем западных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет повышаться.

В Петербурге, по данным синоптиков, уже перевыполнена майская норма дождей.

Фото: unsplash (EF Taylor)