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В Петербурге 27 марта будет умеренно тепло
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В Петербурге 27 марта будет умеренно тепло

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В начале дня местами очаги туманов.

В четверг на погоду в Северной столице окажет влияние гребень европейского антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

В начале дня местами очаги туманов. При этом солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках смогут неплохо прогреть воздушные массы, учитывая, что ночью температура опускалась в зону заморозков. Температура воздуха 27 марта в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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