Сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года

Температура воздуха 24 мая в Петербурге +26…+28 градусов.

Северная столица в пятницу останется на периферии антициклона, который сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Температурный фон будет активно повышаться, и сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 24 мая в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv