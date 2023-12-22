  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года
Сегодня, 8:09
87
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года

0 0

Температура воздуха 24 мая в Петербурге +26…+28 градусов.

Северная столица в пятницу останется на периферии антициклона, который сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Температурный фон будет активно повышаться, и сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 24 мая в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +24…+26 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии