В Ленобласти 24 мая ожидается до +28 градусов

Перед выходными в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В пятницу, 24 мая, ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 1-5 м/с, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами на побережье Финского залива до +14, днём +23...+28 градусов.
Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём – слабо понижаться.
Синоптик Колесов порадовал очередным грядущим температурным рекордом.
Фото: МЧС; Piter.tv
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