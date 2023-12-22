В Ленобласти 24 мая ожидается до +28 градусов

Ожидается без осадков.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 24 мая, ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 1-5 м/с, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами на побережье Финского залива до +14, днём +23...+28 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём – слабо понижаться.

Синоптик Колесов порадовал очередным грядущим температурным рекордом.

Фото: МЧС; Piter.tv