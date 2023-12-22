Синоптик Колесов порадовал очередным грядущим температурным рекордом

Теплый воздух с Финляндии продолжает поступать в Петербург.

Сегодня утром, 21 мая, в Петербурге воздух прогрелся до +21 градуса. К обеду температура воздуха может подняться до +25 градусов. В пятницу ожидается новый температурный рекорд. Столбики термометров покажут до +25...+27 градусов. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.

Теплый воздух с Финляндии продолжает поступать в наш регион, он то и будет главным фактором сегодняшнего прогрева. Солнце и восточный ветер способствую прогреву, но рассчитать сложно, остановится температура до +25 градусов или превысит её. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Ленобласти 23 мая ожидается до +25 градусов.

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Фото: Piter.tv