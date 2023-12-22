В Петербурге 23 мая будет тепло и сухо

Температура воздуха +23…+25 градусов.

Метеорологические условия в Северной столице в четверг продолжит формировать гребень антициклона. Он сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 мая в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv