В Петербурге 23 марта потеплеет до +10 и пройдут дожди

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг, 23 марта, метеорологические условия в Петербурге сформирует периферия циклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу пройдут кратковременные дожди и не выше +5…+7 градусов.

Фото: Piter.tv