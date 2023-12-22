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В Петербурге 23 апреля ожидаются небольшие дожди
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 23 апреля ожидаются небольшие дожди

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Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов.

Синоптическую ситуацию в Северной столице 23 апреля сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на север, в Финляндию. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В небе над регионом сохранятся плотные облака, местами пройдут небольшие дожди, которые в вечерние часы в отдельных районах будут сопровождаться мокрым снегом.

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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