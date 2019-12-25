В Петербурге 18 февраля будет пасмурно и пройдёт снег

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Во вторник синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует южная периферия обширного циклонического вихря. Медленно смещаясь к востоку, он зароет небо плотными облаками и усилит ветер, вызовет небольшой снег и немного повысит температуру.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 18 февраля в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -3…-8 градусов, местами до -12. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv