В Петербурге 17 марта будет солнечная погода

Температура воздуха 17 марта в Петербурге +3…+5 градусов.

Петербург перед выходными останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, а солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут быстро прогреть остывший за ночь воздух. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 17 марта в Петербурге +3…+5 градусов, по Ленобласти +1…+6 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу придёт облачная погода, днём небольшие осадки и усиление ветра.

Фото: Piter.tv