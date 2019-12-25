В Петербурге 13 мая солнце активизирует прогрев

А на востоке Ленобласти местами пройдут небольшие дожди.

Во вторник на погоду Северной столицы будет оказывать влияние северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области Европейской России. До Петербурга дождевые облака не дотянутся, и там солнце продолжит прогревать приходящие с северными ветрами прохладные воздушные массы. А на востоке Ленобласти местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 13 мая в Петербурге +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду днем ожидаются небольшие дожди, ночью +3…+5 градусов, днём +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv