  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 13 мая солнце активизирует прогрев
Сегодня, 8:00
102
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 мая солнце активизирует прогрев

0 0

А на востоке Ленобласти местами пройдут небольшие дожди.

Во вторник на погоду Северной столицы будет оказывать влияние северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области Европейской России. До Петербурга дождевые облака не дотянутся, и там солнце продолжит прогревать приходящие с северными ветрами прохладные воздушные массы. А на востоке Ленобласти местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 13 мая в Петербурге +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду днем ожидаются небольшие дожди, ночью +3…+5 градусов, днём +11…+13 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии