  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 13 мая воздух прогреется до +16 градусов
Сегодня, 15:17
99
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 13 мая воздух прогреется до +16 градусов

0 0

Местами пройдёт небольшой дождь.

В Ленинградской области во вторник, 13 мая, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +11...+16 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии