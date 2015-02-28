В Ленобласти 13 мая воздух прогреется до +16 градусов

В Ленинградской области во вторник, 13 мая, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +11...+16 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все