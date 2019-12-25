Утром 13 марта Петербург накрыло снегом

В течение дня пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а в середине дня местами и в дожди.

В четверг Петербург окажется на пути атмосферного фронта. Он пересечёт регион с юго-запада на северо-восток, закрывая небо плотными облаками и вызывая осадки в смешанной фазе – пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а в середине дня местами и в дожди, затем этот процесс повернётся вспять. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 13 марта в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В пятницу ожидаются кратковременный снег, гололедица и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv