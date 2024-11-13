На выходных в Петербурге будет тепло и дождливо

На предстоящих выходных, 16 и 17 ноября, в Петербурге ожидается противоречивая погода. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на прогноз сервиса Gismeteo.
В субботу и воскресенье будет тепло: столбики термометров покажут +9…+10 градусов. При этом не обойдется без дождя. Предварительно, 16 ноября выпадет 1,3 миллиметр осадков, а 17 ноября – 3,3 миллиметра. Порывы ветра достигнут 12-15 м/с.
А 11 ноября в Северной столице впервые с апреля зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру.
Фото: Piter.TV
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