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На выходных в Петербурге будет тепло и дождливо
Сегодня, 11:56
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На выходных в Петербурге будет тепло и дождливо

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Столбики термометров покажут +9…+10 градусов.

На предстоящих выходных, 16 и 17 ноября, в Петербурге ожидается противоречивая погода. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на прогноз сервиса Gismeteo. 

В субботу и воскресенье будет тепло: столбики термометров покажут +9…+10 градусов. При этом не обойдется без дождя. Предварительно, 16 ноября выпадет 1,3 миллиметр осадков, а 17 ноября – 3,3 миллиметра. Порывы ветра достигнут 12-15 м/с. 

А 11 ноября в Северной столице впервые с апреля зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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