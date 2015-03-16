Петербуржцам пообещали отличную погоду на выходных

В субботу будет более прохладно, чем в воскресенье.

В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные дни ожидается "отличная погода", сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В субботу будет более прохладно, как было все эти дни, температура повысится до +20 градусов. Также возможен небольшой кратковременный дождь в середине дня. В воскресенье погода улучшится. Прогрев воздуха станет больше и можно рассчитывать на +25 градусов в Санкт-Петербурге.

Следующая неделя будет более теплая, но с кратковременными дождями. Фон температуры воздуха днем +22…+27 градусов. А первые серьезные кратковременные дожди, местами ливни, грозы ожидаются с понедельника на вторник.

Фото: Piter.tv