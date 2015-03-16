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Петербуржцам пообещали отличную погоду на выходных
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам пообещали отличную погоду на выходных

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В субботу будет более прохладно, чем в воскресенье.

В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные дни ожидается "отличная погода", сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В субботу будет более прохладно, как было все эти дни, температура повысится до +20 градусов. Также возможен небольшой кратковременный дождь в середине дня. В воскресенье погода улучшится. Прогрев воздуха станет больше и можно рассчитывать на +25 градусов в Санкт-Петербурге.

Следующая неделя будет более теплая, но с кратковременными дождями. Фон температуры воздуха днем +22…+27 градусов. А первые серьезные кратковременные дожди, местами ливни, грозы ожидаются с понедельника  на вторник.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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