В середине недели в Петербурге ожидается оттепель

Однако уже в пятницу в Петербурге снова похолодает.

В понедельник, 23 января, заметных изменений в погоде Северной столицы не ожидается, сохранится слабоморозная погода. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Однако уже с 24 января западные воздушные потоки начнут выносить теплый воздух с Атлантики. Утром к Петербургу подойдет атмосферный фронт и пойдёт снег. А в ночь на 25 января в город снова придёт оттепель, осадки будут в виде дождя.

Оттепель простоит только в середине недели. Уже в пятницу в Петербурге снова похолодает.

Фото: Piter.tv