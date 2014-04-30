Жара придет в Петербург в конце июня

В выходные воздух прогреется до +30 градусов.

На этой неделе в Петербург придет жара. С каждым днем в Северной столице будет все теплее. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня, 24 июня, в Северной столице ожидается облачная и прохладная погода. В некоторых районах выпадут осадки. Во вторник ожидаются кратковременные дожди на востоке Ленобласти. В среду наступит сухой период. Тепло в город на Неве принесет северо-западный ветер.

Можно отметить относительно прохладные ночные температуры, особенно на востоке Ленинградской области, там, в середине ночи может быть до +7…+12 градусов. У Финского залива теплее, до +12…+14 градусов. Но во второй половине недели и ночные температуры по всей территории повысятся до +11…+16 градусов, а в Санкт-Петербурге будут до +15…+17 градусов. Александр Колесов, синоптик

К концу недели столбики термометров покажут +30 градусов. В субботу обещают жару и небольшие осадки.

Ранее мы писали, что типичная для июня погода установится в Петербурге в понедельник.

Фото: Pxhere