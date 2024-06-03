В Ленобласти 7 июня ожидаются кратковременные дожди

Днём до +23 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 7 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный 4-9 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился предварительным прогнозом погоды на ближайшие дни. На выходных будет тепло: ночью ожидается в районе +13…+15 градусов, днем 7 июня – около +20…+22 градусов, а 8 июня – до +20 градусов. В субботу усилится ветер: его порывы достигнут 7-12 м/с.

Фото: unsplash (Chloe Ridgway)