В Ленобласти 6 марта ожидаются снег и ветер

Днем +3...+8 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 6 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, в первой половине ночи местами порывы до 15 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+8 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

В Петербурге 6 марта ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Фото: Piter.tv; МЧС