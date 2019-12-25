Ночью 3 марта в Ленобласть вернутся морозы до -9 градусов

Днем столбик термометра поднимется до -1...+4 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 марта на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 3 марта местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6, местами до -9, днем -1...+4 градусов. На дорогах гололедица.

В мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Piter.tv