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Ночью 3 марта в Ленобласть вернутся морозы до -9 градусов
Сегодня, 13:50
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nastya960

Ночью 3 марта в Ленобласть вернутся морозы до -9 градусов

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Днем столбик термометра поднимется до -1...+4 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 марта на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 3 марта местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6, местами до -9, днем -1...+4 градусов. На дорогах гололедица. 

В  мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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