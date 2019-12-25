В Ленобласти 28 июня ожидается до +23 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в субботу ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на западе региона, пройдёт небольшой дождь. Днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью 28 июня +8...+13 градусов, на востоке местами до +2...+5 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что 28 июня, в день проведения праздника выпускников "Алые паруса", дожди не ожидаются. А ночью температура будет +10…+13 градусов.

Фото: Piter.tv