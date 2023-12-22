В Петербурге 8 марта может стать самым теплым днем недели

Прогнозом поделился синоптик Александр Колесов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об особенностях погоды во вторник, 5 марта, в своем tg-канале.

По словам специалиста, сегодня в городе было одновременно холодно и солнечно, что вызвано холодным атмосферным фронтом. Он зашел ночью в регион с севера, и это особенно заметно в нижнем слое у земли, примерно до километра. Именно поэтому солнце, светя целый день, с трудом прогревает холодной атмосферный слой.

Температура воздуха 5 марта лишь на несколько часов перешла через 0 градусов и достигла +1 градуса, однако вечером уже снова холодает. Местами по Ленобласти отрицательная температура сохранялась в течение всего дня.

При этом, отмечает Александр Колесов, сегодняшний день является самым ясным. Если смотреть на спутниковый снимок, то видно, что облаков над регионом почти нет.

Кроме того, синоптик затронул погоду в Международный женский день в Петербурге.

К чему я все это, переживать о похолодании не надо, как только сейчас немного потеплеет в атмосфере, да ветер сменит направление, сразу и теплее днем станет. Глядишь, и 8 марта станет самым теплым днем на этой холодной неделе. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV