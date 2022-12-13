Петербург встретит 8 марта январской погодой

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, рассказал, какая погода будет в городе в предпраздничный день и в Международный женский день.
Нас ожидают два полностью противоположных дня в Санкт-Петербурге, предпраздничный и праздничный.
Александр Колесов, синоптик
Сейчас в Петербурге -8…-10 градусов, но температура воздуха повысится до -2…-4 градусов. Ветра нет, солнышко начнёт проглядывать, а осадки уже скоро совсем уйдут от города.
Ну а завтрашний день мы с вами встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой.
Александр Колесов, синоптик
Ночью 8 марта в Петербурге будет до -10 градусов, утром снег, ветер до 8-13 м/с и метель. Ветер к обеду ослабеет, осадки в середине дня будут идти временами, температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.
Фото: Piter.tv
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