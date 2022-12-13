Петербург встретит 8 марта январской погодой

Такой прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, рассказал, какая погода будет в городе в предпраздничный день и в Международный женский день.

Нас ожидают два полностью противоположных дня в Санкт-Петербурге, предпраздничный и праздничный. Александр Колесов, синоптик

Сейчас в Петербурге -8…-10 градусов, но температура воздуха повысится до -2…-4 градусов. Ветра нет, солнышко начнёт проглядывать, а осадки уже скоро совсем уйдут от города.

Ну а завтрашний день мы с вами встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой. Александр Колесов, синоптик

Ночью 8 марта в Петербурге будет до -10 градусов, утром снег, ветер до 8-13 м/с и метель. Ветер к обеду ослабеет, осадки в середине дня будут идти временами, температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

Фото: Piter.tv