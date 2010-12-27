Петербург 6 ноября находится под влиянием гребня антициклона

Температура воздуха 0…+2°.

В среду, 6 ноября, Петербург находится под влиянием гребня антициклона. В городе переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

В Петербурге температура воздуха 0…+2°, в Ленинградской области -1…+3°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 6 ноября была зафиксирована в 1891, тогда столбик термометра опустился до -11 градусов, самым теплым этот день был в 1930 году – плюс 12 градусов.

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Фото: pixabay