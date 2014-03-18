На погоду в Петербурге 22 октября окажет влияние теплый атмосферный фронт

Ожидаются облачность, небольшие осадки.

22 октября на погоду в Петербурге повлияет приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Ожидаются облачность, небольшие осадки. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Температура воздуха в городе +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 23 октября, небольшие осадки в виде дождя. Столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов.

Фото: Piter.TV